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Türkiye'nin mobilya ihracatına Kayseri'den 721 milyon dolarlık katkı

Türkiye'nin mobilya üretim üssü Kayseri'den geçen yıl 721 milyon dolarlık dış satım yapıldı

Türkiye'nin mobilya ihracatına Kayseri'den 721 milyon dolarlık katkı
AA

Türkiye'nin mobilya üretim üssü Kayseri'den geçen yıl 721 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Türkiye ekonomisine farklı alanlarda katkı sağlayan kentlerden Kayseri, özellikle mobilya sektöründeki büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

Mobilyada ünlü markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri'den, ABD, İngiltere, Rusya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştiriliyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AA muhabirine, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında 2 milyar 624 milyon dolar tutarında mobilya ihracatı yapıldığını söyledi.

İstanbul Sanayi Odasının yaptığı "1000 büyük şirket" araştırmasında Kayseri'den 8 mobilya firmasının yer aldığını anımsatan Büyüksimitci, kentte mobilya sektörünün önemli istihdam sağladığını belirtti.

Kayseri'nin önemli bir mobilya ihracatçısı konumunda olduğunu dile getiren Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 721 milyon dolar ihracatımız oldu. Önceki yıla göre mobilya ihracatı artışımız yüzde 11,60. Kayseri'nin Türkiye mobilya ihracatındaki payı da yüzde 23,54 olarak gerçekleşti. Mobilya firmalarında binlerce kişi istihdam ediliyor. Bizim ihraç pazarlarımız Ortadoğu ve Arap ülkeleriydi. 2020 yılında Avrupa ve Amerika başta olmak üzere ciddi ihracat yapmaya başladık. Kanada, Belçika, İngiltere, Yunanistan, Rusya ve Almanya gibi farklı ülkelere de ihracat yapıyoruz. Mobilyada 140 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz."

Büyüksimitci, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin önemli çalışmalar yürüttüğünü, bu konuda da Türkiye'de öncü olduklarını vurguladı.

Büyüksimitci, sektörde yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar fiyat ve teslim sürecini etkiliyor. Bunların çözümü için devlet kurumları da çalışıyor. Çözülünce sanayimizin önü daha açık olacak." dedi.

Salgın sürecinin bitmesiyle üretimin artacağına dikkati çeken Büyüksimitci, sonraki süreçte de bu büyümenin sürdürülebilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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