Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi uygulayan ilk devlet okulu açıldı

Çocukların erken yaşta müzikle tanışarak estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlayan projenin açılış programı, İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Yıldız Erten Anaokulu proje tanıtım filminin gösterildiği programda, anaokulunun veli-çocuk korosu dinleti sundu.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, özellikle 4-6 yaşlardaki çocukların kazanımlarının, onların ömür boyu kodlarına işlenen ve geleceklerinde önemli rol oynayan ana eğitim unsurları olduğunu söyledi.

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Kaya, "Özellikle ana sınıfı ve okul öncesi çok önemli. Bugünkü bu etkinlikle çocuklarımızın inşallah gelecekte kodlarına işlenecek bir müzik altyapısı oluşacak. Bu altyapıyla belki de bu çocuklar gelecekte müzik ve sanatta söz sahibi olacak, güzel eserler ortaya koyacak. dedi.

Çocukların akademik eğitimin dışında diğer alanlarda da kendilerini geliştirmelerini istediklerini vurgulayan Kaya, Yürüttüğümüz İstanbul'da Enstrümansız Okul Kalmasın projesi kapsamında geçen yıl 196 okulumuza istedikleri tüm enstrümanlar, belki de gelmeyecek diye düşündükleri piyanoya kadar ne istedilerse teslim edildi. ifadesini kullandı.