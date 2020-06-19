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Brezilya'nın Sao Paulo Eyaleti'ne bağlı kurumlardan biri olan Butanta Enstitüsü, Çin’den ithal ettiği solunum cihazlarının yerine ulaşmaması üzerine Türkiye'de üretilen solunum cihazlarını ithal etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam 48 bine yakın ölüm ve 978 binin üzerinde vakanın bulunduğu Brezilya, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki acil ihtiyacı karşılamak i çin yurt dışından solunum cihazı ithalatına başladı.

Brezilyalı yetkililer, Çin’den ithal edilen cihazların Sao Paulo’ya ulaşmaması üzerine acil ve sorunsuz bir şekilde solunum cihazlarını almak için Türkiye’ye yöneldiler.

Brezilya’daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, solunum cihazlarını Sao Paulo Belediyesi’ne bağışlamak üzere satın almak isteyen Butanta Enstitüsü yetkilileri, daha önce Çin’den ithal edilen solunum cihazlarının Brezilya’ya ulaşmaması gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederek, acil ve sorunsuz bir şekilde ithal etmek üzere Türkiye’yi en iyi alternatif olarak değerlendirdiklerini söylediler.

Brezilyalı yetkililer ayrıca, Sao Paulo’ya gelen solunum cihazlarının fiyat açısından da Çin’den alınanlara kıyasla daha avantajlı olduğunu belirttiler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarının fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek, sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

"MilliTeknolojiHamlesi" etiketiyle paylaşımda bulunan Varank, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu Türk üretimi cihazlarla ilgili olarak Sao Paulo Valisi Joao Doria da, Twitter hesabında "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktarmıştı.

Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir Kovid-19 hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

BREZİLYA VE ÇİN ARASINDA SOLUNUM CİHAZI KRİZİ

Güney Amerika’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez ülkesi Brezilya’da, hükümetin Çin’den talep ettiği solunum cihazlarının teslim edilmemesi gerilime neden oldu.

Çin basınından Global Times gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Çinli yetkililer, Brezilya hükümetinin Çin’den nisan ayı başında siparişini verdiği 600 solunum cihazının nakliyesiyle ilgil imzalanan kontratta yükümlüklerini yerine getirdiğini savundu.

Ancak söz konusu cihazların ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki bir havalimanına ulaşması sonrasında Brezilya hükümetine cihazların ülkeye ulaştırılamayacağı bildirildi.

Brezilya hükümeti, olaydan Çin’i sorumlu tutarken, Brezilya Eğitim Bakanı Abraham Weintraub da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının Çin’in dünyayı domine etme planı olduğunu ve Çinli tedarikçi firmaların salgını kara çevirdiğini" ileri sürdü.

Çin basını, ventilatörlerin ABD’li şirketlere satılmasının Çin firmalarının sorumluğunda olmadığını ve bu şirketlerin Brezilya ile yaptıkları anlaşmalardan kar etmediğini ileri sürdü.

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro iki ülke arasında yaşanan gerilim sürecinde Çin'i Kovid-19'un yayılmasından sorumlu diktatörlük olmakla itham ederken, Çin'in Brasilia Büyükelçisi Yang Wanming, oğul Bolsanoro'ya hakaretlerini geri çekmesi ve Çin halkından özür dilemesi çağrısında bulundu.

Çin’den ilk etapta 15 bin solunum cihazı talebine onay alamayan ve siparişini verdiği cihazların tedarikinde de yaşadığı sorunların ardından Brezilya, solunum cihazını üretmek için yerli üreticilere yöneleceklerini duyurdu.

Brezilya basını nisan ayından bu yana gerilime neden olan Çin üretimi solunum cihazları Miami'ye ulaştığında, burada daha yüksek fiyat veren ABD'li şirketlere satıldığını yazmıştı.