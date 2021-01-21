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Vergi rekortmeni 8 kadın mükellefe 105 milyonu aşan vergi tahakkuk ettirildi

Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 8 kadın mükellefin yer alması dikkati çekti. Listede isimleri açıklananlar arasındaki rekortmen 8 kadına 105 milyon 204 bin lirayı aşan vergi tahakkuk ettirildi

Vergi rekortmeni 8 kadın mükellefe 105 milyonu aşan vergi tahakkuk ettirildi
AA

2019 yılına ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesinde ise isminin açıklanmasına izin veren 8 rekortmen kadın mükellef öne çıktı. 100 kişilik en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinde 2018 yılı için isminin açıklanmasına izin veren 6 kadın mükellef yer alıyordu.

Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri, Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara oldu. Tara, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 28 milyon 604 bin 509 liralık vergiyle listenin 13'üncü sırasında yer aldı. Tara, 2018 yılına ilişkin listede bulunmuyordu.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 42'nci sırasına yerleşti. Faraylı'ya kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında 14 milyon 137 bin 539 liralık vergi tahakkuk ettirildi. Faraylı 2018 yılı listesinde ismi açıklanan mükellefler arasında yer almıyordu.

Esas Holding Başkan Vekili Emine Kamışlı da kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 11 milyon 772 bin 839 liralık vergiyle listenin 65'inci sırasında dikkati çekti. Kamışlı, bir önceki listede 78'inci sırada bulunuyordu.

Dereli Holding sahiplerinden Türkan Dereli de listenin 66'ncı sırasında 11 milyon 732 bin 948 lira tahakkuk ettirilen vergiyle öne çıktı. Dereli, listeye kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle girdi.

SABANCI AİLESİ'NDEN İKİ KADIN

Listenin 74'üncü sırasında ise Sabancı Ailesi'nden Çiğdem Sabancı Bilen yer aldı. Menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerinden 10 milyon 804 bin 584 lira vergi tahakkuk ettirilen Bilen, 2018 yılına ilişkin listede ise 39'uncu sırada yer almıştı.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer de listenin 85'inci sırasında 9 milyon 727 bin 819 lira tahakkuk ettirilen vergisiyle dikkati çekti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında listeye giren Dinçer, 2018 yılına ilişkin rekortmenler listesinde 42'nci sırada yer bulmuştu.

Tara Holding ortaklarından Fatma Esra Tara Naamani de listede öne çıkan isimlerden biri oldu. Naamani, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 9 milyon 519 bin 986 liralık vergiyle listede 89'uncu sırada yer aldı. Naamani, listeye ilk defa girdi.

ETİ Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil de menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetinde tahakkuk ettirilen 8 milyon 903 bin 852 liralık vergiyle rekortmenler listesinin 95'inci sırasında yer buldu. Derbil de listede öne çıkan isimlerden biri oldu.

Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 8 kadına tahakkuk ettirilen vergi toplamda 105 milyon 204 bin 80 lira oldu.

Vergi rekortmenleri listesine giren kadın mükellefler şunlar:

SIRA NO

ADI SOYADI

FAALİYET TÜRÜ

TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)

İLİ

13

CEYDA LALE TARAKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ28.604.509,14

İSTANBUL

42

YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALIKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ14.137.539,28

İSTANBUL

65

EMİNE KAMIŞLIKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ11.772.839,97

İSTANBUL

66

TÜRKAN DERELİKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ11.732.948,33

İSTANBUL

74

ÇİĞDEM SABANCI BİLENMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI10.804.584,71

İSTANBUL

85

SUZAN SABANCI DİNÇER

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI9.727.819,57İSTANBUL

89

FATMA ESRA TARA NAAMANI

KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ

9.519.986,68

İSTANBUL

95GÜLDEN KANATLI DERBİLMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI8.903.852,55ESKİŞEHİR

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