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HaberlerParaTürkiye'nin 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni
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Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Bu yıl 100 mükelleften 67'si isminin açıklanmasını istemedi. Türkiye'nin 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. İlk 100 vergi rekortmeninden 67'si ismini sakladı

Türkiye'nin 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni
AA

Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2'nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, 2019 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2018) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,27, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 17,67 artış gerçekleşti.

Kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2018) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 15,9, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 15,31 yükseliş dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 825 bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Kurumlar vergisi beyannameleri ile 499 milyar 391 milyon 945 bin 291 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.

100 MÜKELLEFTEN 67'Sİ İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, isminin açıklanmasını istemedi. Listenin ikinci sırası ise tahakkuk eden 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara'nın oldu. Listenin 3'üncü sırasında 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Bu yıl 100 mükelleften 67'si isminin açıklanmasını istemedi.

KURUMSAL VERGİ REKORTMENİ

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

Listenin 8 ve 10'uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9'uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.

Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listedeki 83 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 83 milyon 969 bin 391 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 20'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

Listenin ilk 20 sırası ise şöyle:

SIRA NOADI SOYADIFAALİYET TÜRÜTAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)İLİ
1(*)(*)(*)(*)
2MEHMET SİNAN TARAMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI70.510.854,01İSTANBUL
3MUSTAFA RAHMİ KOÇKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ70.456.319,16ANKARA
4(*)(*)(*)(*)
5ERMAN ILICAKKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ43.461.009,19ANKARA
6MEHMET ÖMER KOÇMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ36.249.202,45İSTANBUL
7(*)(*)(*)(*)
8(*)(*)(*)(*)
9GÖNENÇ GÜRKAYNAKHUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ30.930.417,58İSTANBUL
10(*)(*)(*)(*)
11(*)(*)(*)(*)
12(*)(*)(*)(*)
13CEYDA LALE TARAKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ28.604.509,14İSTANBUL
14(*)(*)(*)(*)
15(*)(*)(*)(*)
16(*)(*)(*)(*)
17(*)(*)(*)(*)
18AYDIN DOĞANMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI21.000.828,68İSTANBUL
19(*)(*)(*)(*)
20(*)(*)


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