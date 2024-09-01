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        Haberler Gündem Hava Durumu Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin yarısı sağanak yağışın etkisi altında. Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için uyarıda bulunulurken, yağışların İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Marmara'nın batısında kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 09:13 Güncelleme: 01.09.2024 - 09:13
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        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Sağanak Yağış 27°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 27°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 30°

        Antalya

        Sağanak Yağış 31°

        Trabzon

        Bulutlu 28°

        Bursa

        Sağanak Yağış 25°

        Adana

        Sağanak Yağış 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI

        Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: İHA

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