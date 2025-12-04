"Türkiye önemli bir müttefik"

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, "Türkiye son derece önemli bir müttefik, son derece kabiliyetli silahlı kuvvetlere sahip. İttifak genelinde görev yapan en iyi liderlerimizin bazıları Türkiye'den geliyor." dedi.

Grynkewich, Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Güçler Yüksek Karargahı'nda (SHAPE), AA muhabirinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliği ile Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkısına ilişkin sorularını yanıtladı.

İttifakın AB ile yürüttüğü işbirliğinde uyumlu olunması ve güçlü yönlerin bir araya gelmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Grynkewich, NATO'nun askeri bir komuta yapısına sahip olduğunu ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlere ilişkin öneriler sunduğunu, AB ile işbirliğinin iyi gittiğini ifade etti.

Grynkewich, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye son derece önemli bir müttefik, son derece kabiliyetli silahlı kuvvetlere sahip. İttifak genelinde görev yapan en iyi liderlerimizin bazıları Türkiye'den geliyor. Şu anda da örneğin Kosova'daki Komutanımızın liderliğine duyulan büyük bir güven var ve bunun için gerçekten çok minnettarım."