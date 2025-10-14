Habertürk
        Türkiye puan durumu: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı 4. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç sebebiyle Türkiye'nin E Grubu'nda kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğu futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye kaçıncı sırada, Türkiye gruptan nasıl çıkar?" İşte Türkiye puan durumu...

        Giriş: 14.10.2025 - 23:20 Güncelleme: 14.10.2025 - 23:20
        1

        Türkiye E Grubu puan durumu... FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde dördüncü hafta maçları geride kalıyor. Bu kapsamda ay-yıldızlılar Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. E Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı oynadığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Oynanan maçlar sonrasında oluşan puan durumu ve Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye’nin kaç puanı var, kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?" İşte Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

        2

        TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

        2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

        3

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının Kasım ayında tamamlanacak.

        4

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU 2025

        1 İspanya 9

        2 Türkiye 6

        3 Gürcistan 3

        4 Bulgaristan 0

        5

        MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

        14 EKİM

        21:45 Türkiye - Gürcistan

        15 KASIM

        20:00 Türkiye - Bulgaristan

        18 KASIM

        22:45 İspanya - Türkiye

