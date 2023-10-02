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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor... Sel ve heyelan tehlikesi var

        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor... Sel ve heyelan tehlikesi var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Ege kıyıları hariç, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmurların etkisi altında. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer çok kuvvetli olması beklenirken, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da gece saatlerine kadar kuvvetli, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Bingöl, Şırnak, Tunceli, Erzincan ve Elazığ'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan tehlikelerine karşı uyarı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 07:34 Güncelleme: 02.10.2023 - 07:34
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        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 22°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 20°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 22°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 18°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 24°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 17°

        Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmaya devam ederek bugün, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun il geneli ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Pazartesi) gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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