        Türkiye, tekvandoda üç madalyaya ulaştı

        Türkiye, tekvandoda üç madalyaya ulaştı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, tekvando branşında 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 21:19 Güncelleme: 16.11.2025 - 21:19
        Türkiye, tekvandoda üç madalyaya ulaştı!
        Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki tekvando branşında 1 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

        Oyunların 13'üncü gününde Prince Fiasal Bin Fahd Spor Kompleksi'ndeki Malaz Combat Salonu'nda yapılan tekvando müsabakalarında kadınlar 51 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Kadınlar 70 kiloda müsabakalara çıkan ay-yıldızlı tekvandoculardan Sıla Nur Gençer ile erkekler 82 kiloda mücadele eden Yiğithan Kılıç da bronz madalya kazandı.

