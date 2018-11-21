Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Türkiye'nin tütün kullanımında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.
AA'nın haberine göre; çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Meşe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının asli görevlerinin halkın sağlığını korumak olduğunu söyledi.
Kayseri'nin sağlık açısından şanslı şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Meşe, hayırseverlerin de desteğiyle sağlık alanından bazı yatırımların yapıldığını belirtti.
Halk sağlığı hizmetleri konusuna önem verdiklerini aktaran Meşe, şunları kaydetti: "Pek çok kişi kronik hastalıkları, diyabeti, hipertansiyonu erken fark edemiyor. Kronik hastalıklar erken ölümlere neden oluyor. Bugün açılışını yapacağımız aile sağlığı merkezlerimiz çok önemli. Halkın sağlığının korunması konusunda yerel idarecilerimizden, mülki amirlerimizden desteklerini bekliyoruz. Özellikle tütün kontrolleri önemli. Maalesef Türkiye tütün kullanımında hala ilk sıralarda yer alıyor. Akciğer kanseri oranlarımız gittikçe artıyor. KOAH hastalarımızın sayısı da her geçen gün artıyor. Bunların en önemli sebeplerinden biri de sigara ve tütün. Hem tütün kullanımı hem de pasif içicilik. Sayın Valimizden tütün denetimlerinde destek bekliyoruz."
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Valilik olarak Sağlık Bakanlığının yapacağı hizmetler için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.