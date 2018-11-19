A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Antalya'da karşılaşacağı Ukrayna ile tarihindeki 9. maça çıkacak. Dördü özel, dördü de resmi olmak üzere geride kalan 8 maçta Türkiye, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda, Ukrayna filelerine 11 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

İLK RANDEVU 1996'DA

Türkiye ile Ukrayna A milli takımlarının 1 Mayıs 1996'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yaptığı ilk karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip 3-2 galip tamamladı. İki ülke milli takımları arasındaki ikinci maç 12 Şubat 2003'te İzmir Atatürk Stadı'nda oynandı ve taraflar özel karşılaşmada 0-0'lık eşitliği bozamadı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2006 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17 Kasım 2004'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Taraflar bu maçın rövanşında 7 Eylül 2005 tarihinde Kiev'de karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. İki ülke milli takımları arasında 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de oynanan özel maçta kazanan taraf 3-0'lık sonuçla Türkiye oldu.

Türkiye ile Ukrayna 5 Haziran 2012'de ise Almanya'da özel maçta karşılaştı. Milliler, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek'in golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı. 6 Ekim 2016'da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Konya'da oynanan mücadele ise 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

SON MAÇTA YENİLGİ

İki ülke son olarak 2 Eylül 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde karşılaştı.Kharkiv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Yarmolenko'nun golleriyle 2-0 kazandı.

MAÇLAR

Türkiye ile Ukrayna A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 01.05.1996 Samsun Özel 3-2 12.02.2003 İzmir Özel 0-0 17.11.2004 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-3 07.09.2005 Kiev Dünya Kupası Elemeleri 1-0 12.08.2009 Kiev Özel 3-0 05.06.2012 Ingolstadt Özel 2-0 06.10.2016 Konya Dünya Kupası Elemeleri 2-2 02.09.2017 Kharkiv Dünya Kupası Elemeleri 0-2

Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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