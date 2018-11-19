Ay-yıldızlı ekibimiz hazırlık maçında Ukrayna'yı Antalya Stadı'nda ağırlayacak. Milli takım, üç gün önce UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybederek, B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü. Peki, Türkiye Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı saat kaçta?

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Ukrayna ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede, Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.

TÜRKİYE, UKRAYNA İLE 9. KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Antalya'da karşılaşacağı Ukrayna ile tarihindeki 9. maça çıkacak.

Dördü özel, dördü de resmi olmak üzere geride kalan 8 maçta Türkiye, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda, Ukrayna filelerine 11 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

İLK RANDEVU 1996'DA

Türkiye ile Ukrayna A milli takımlarının 1 Mayıs 1996'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yaptığı ilk karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip 3-2 galip tamamladı.

İki ülke milli takımları arasındaki ikinci maç 12 Şubat 2003'te İzmir Atatürk Stadı'nda oynandı ve taraflar özel karşılaşmada 0-0'lık eşitliği bozamadı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2006 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17 Kasım 2004'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Taraflar bu maçın rövanşında 7 Eylül 2005 tarihinde Kiev'de karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

İki ülke milli takımları arasında 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de oynanan özel maçta kazanan taraf 3-0'lık sonuçla Türkiye oldu.

Türkiye ile Ukrayna 5 Haziran 2012'de ise Almanya'da özel maçta karşılaştı. Milliler, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek'in golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı. 6 Ekim 2016'da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Konya'da oynanan mücadele ise 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

SON MAÇTA YENİLGİ

İki ülke son olarak 2 Eylül 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde karşılaştı.

Kharkiv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Yarmolenko'nun golleriyle 2-0 kazandı.

MAÇALR

Türkiye ile Ukrayna A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 01.05.1996 Samsun Özel 3-2 12.02.2003 İzmir Özel 0-0 17.11.2004 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-3 07.09.2005 Kiev Dünya Kupası Elemeleri 1-0 12.08.2009 Kiev Özel 3-0 05.06.2012 Ingolstadt Özel 2-0 06.10.2016 Konya Dünya Kupası Elemeleri 2-2 02.09.2017 Kharkiv Dünya Kupası Elemeleri 0-2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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