Türkiye ve AB, tarım sorunlarını konuşacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu toplantısında tarımla ilgili konuları ve sorunları görüştüklerini belirterek, "Bir sonraki diyalog toplantısı 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de gerçekleştirilecek." dedi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Brüksel temaslarının ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog toplantısının ikincisini bugün gerçekleştirmiş olduk." diyen Yumaklı, toplantının birinci bölümde AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski ve ekibiyle görüştüklerini söyledi.

6 BAŞLIK ELE ALINDI

Yumaklı, toplantının ilk kısmında Türkiye'de ve AB'de tahıl durumu, gıda ticaretindeki engellerin aşılması, coğrafi işaretler konusu, IPARD destekleri, gıda güvenliği ve Türkiye ile AB arasındaki iletişimin işbirliğinin her platformda devam etmesi olmak üzere 6 başlığı ele aldıklarını anlattı.

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Diyalog toplantısının bir önemli özelliğinin tarım iş dünyasının da muhataplarıyla bir araya gelecek bir ortam bulması olduğuna işaret eden Yumaklı, AB'deki tarımsal örgütler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) yaptıkları sunumları izlediklerini ifade etti.

Yumaklı, "Elbette bu toplantının en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun artırılmasına dönük tarım kesiminin başlıklarının ve sorunlarının konuşulması oldu. Bir sonraki diyalog toplantısı 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de gerçekleştirilecek." diye konuştu.

AB VE TÜRKİYE'DEN GENÇ ÇİFTÇİLER BİR ARAYA GELECEK

"Biz özellikle tecrübe ve bilgi paylaşımı açısından, bilgi aktarımı açısından önemli olduğunu bildiğimiz için Türkiye'deki genç çiftçi kardeşlerimizi AB'deki genç çiftçilerle bir araya getirmek istiyoruz." diyen Yumaklı, bu konuda AB Komiseri ile mutabık olduklarını, genç çiftçiler için son derece önemli bir etkinlik olacağını vurguladı.

Bakan Yumaklı, genç çiftçilerinin birbirleri ile bilgi paylaşımı yapabileceklerine işaret ederek, "Buradan da ben Türkiye'deki genç çiftçi kardeşlerimi şimdiden bu toplantı için hazır olmaya davet ediyorum." dedi.

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Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının önemine dikkati çeken Yumaklı, "Elbette bu toplantıların en önemli özelliği hem işbirliğinin hem de diyalogun artırılması için bütün kanalların açılmasıdır. Bugün, büyük oranda başta Wojciechowski olmak üzere bu diyaloğun gerçekleşmesi için hem AB tarafında hem de Türkiye tarafında yüksek iradenin olduğunu teyit etmiş olduk. Bundan sonraki dönemde de yine özellikle tarımsal ürünlerin ticaretindeki sorunları bu şekilde çözmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, coğrafi işaretli ürünler konusunun da toplantıda ele alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu konuda 15'inci coğrafi işareti alan Ayaş domatesimiz oldu. Şu anda içeride bekleyen yaklaşık 50'ye yakın ürün var. Biz, hem buraya gelen dosya içeriklerinin daha nitelikli olması hem de süreçlerin daha da hızlanması ve daha fazla ürünümüzün coğrafi işaret alabilmesi için diğer bakanlıklarımızla da diyaloğa ve birlikte daha da hızlandıracak bir mekanizma kurmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu elbette ki hem ürünlerimizin coğrafi işaretleri hızlıca almasına hem de süreçlerin daha etkin, verimli bir şekilde aşılmasına sebep olacaktır."

Bakan Yumaklı, yapılan toplantıların son derece verimli ve faydalı geçtiğini dile getirerek, "Umuyorum bundan sonraki dönemde bu diyalog görüşmeleri hem ülkemizin tarımsal üretimini yapan üreticilerimiz ve bunun ticaretini yapan iş dünyamız hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin tarım başlığı altında çok daha ileriye götürmesi için bir vasıta olur." ifadesini kullandı.

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AB'NİN TÜRKİYE RAPORU OLUMLU

Bir gazetecinin Türkiye-AB ilişkileri hakkında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin dün hazırladığı "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" raporu konusundaki görüşünü sorması üzerine Yumaklı, "Borrell-Varhelyi raporunun olumlu olduğunu söyleyebilirim ama çok daha iyisi olabilirdi açıkçası. Umarım aralık ayında yapılacak olan AB zirvesinde rapordan çok daha ileri adımlar atılır." dedi.

Tarım başlığının altındaki bütün konuların diyalogla, işbirliğiyle çözülebilmesi için daha sık bir araya gelmek ve bu diyaloğu artırmak gerektiğini ifade eden Yumaklı, bundan sonraki dönemlerde sorunların çok daha hızlı çözülebilmesi, adım atılabilmesi adına uzun süreler beklemeden bir araya geleceklerini belirtti.

COĞRAFİ İŞARET ALIM SÜRECİ HIZLANACAK

Yumaklı, AB'den coğrafi işaret alması beklenen Türkiye ürünleri konusunda da şöyle konuştu:

"Burada süreçlerin çok daha nitelikli bir şekilde işlemesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla bizler coğrafi işaret başvurularının AB'ye gelmeden evvel son bir kez daha gözden geçirilerek hem dosya içerikleri hem de ürünlerin anlatımı itibarıyla daha nitelikli bir hale gelmesi ile alakalı bir çalışma yapılması gerektiğini ben buradan bu görüşmelerimizden çıkardım. Eğer bu şekilde yapabilirsek çok fazla beklemeden ürünlerimizi doğru biçimde anlatarak coğrafi işaretleri kolayca alabileceğiz ve uzun süreler beklenmemiş olacak."