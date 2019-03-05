Morningstar, Türkiye'nin doğal gaz piyasasına yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Azerbaycan'dan ve Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı ile de İran'dan gaz aldığını anımsatan Morningstar, gelecek dönemde Rusya'nın Türkiye gaz piyasasında büyük bir oyuncu olmaya devam edeceğini ifade etti.
Öte yandan Doğu Akdeniz gazının da Türkiye gaz piyasası için potansiyel bir kaynak olduğunu kaydeden Morningstar, "Burada öncelikle siyasi konuların çözülmesi gerekiyor. Aslına bakarsak, Doğu Akdeniz gazının Türkiye'ye gelmesi teknik açıdan mümkün. Diğer yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Türkiye için bir potansiyel arz ediyor." diye konuştu.
Morningstar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynaklarının da Türkiye'nin elini güçlendireceğine işaret ederek, "Her ne kadar şu anda Doğu Akdeniz ve IKBY gazıyla ilgili çok somut gelişmeler olmasa da Türkiye'ye gelebilecek oldukça fazla potansiyel gaz kaynağı var. Bu kaynaklar, Türkiye'nin 2021'de sona erecek 16 milyar metreküplük gaz kontratlarını yenilemek ya da yeni tedarikçi sağlamak açısından en iyi fiyat için pazarlık etmesini sağlayacak. Türkiye bu anlamda çok iyi bir konumda bulunuyor. Türkiye'nin hem tedarik kaynaklarını maksimum çeşitlilikte tutabilme hem de en iyi fiyatlar için pazarlık edebilme imkanı var." değerlendirmesinde bulundu.
"ORTAK ÇIKARLAR SÖZ KONUSU"
Türkiye'nin ABD'den LNG ithalatı gerçekleştirdiğini anımsatan Morningstar, iki ülkenin ilişkilerinde enerjinin çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.
Morningstar, iki ülkenin 25 yıldır enerjideki çıkarlarının aynı olduğunu belirterek, "Bu öyle olmaya devam edecek. İki ülke arasında farklı zamanlarda farklı sorunlar da yaşansa, enerjideki ilişkiler her zaman güçlü kaldı. Kritik önemde olmaya devam edeceğini düşünüyorum çünkü ortak çıkarlar söz konusu." dedi.
ABD'nin Hazar ve Orta Asya'daki enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusuna her zaman olumlu baktığını kaydeden Morningstar, bu kaynakların hem jeopolitik hem de ekonomik açıdan Türkiye'nin faydasına olduğunu ifade etti.
Morningstar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı gibi projelerin bu kapsamda yer aldığını dile getirerek, "Bu tür projeler Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle ilişkilerinin daha iyi olmasına ve aynı zamanda Kafkaslar ve Orta Asya'da etkin bir ülke olmasına katkı sağladı." diye konuştu.
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