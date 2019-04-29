Marvel Stüdyoları’ndan Avengers: Endgame, Türkiye’de 25 Nisan’da vizyona girdi. Filmi izlemek isteyen Marvel hayranları geçtiğimiz hafta sonu sinemalara akın etti.

İlk vizyon günü olan 25 Nisan’ı rekor bir açılış ile tamamlayan Avengers: Endgame, haftasonu da bu başarısını devam ettirdi. 25, 26, 27 ve 28 Nisan’da toplam 1,318,031 bilet satışı ve 24.059.000 TL’lik hasılat ile Türkiye'de vizyona giren yabancı filmler arasında ”tüm zamanların en iyi açılış” rekorunun sahibi oldu.

AVENGERS ÜYELERİNİ YENİDEN BİR ARAYA GETİRİYOR

Marvel Stüdyoları'nın yirmi iki filminin görkemli bir sonucu olan Avengers: Endgame filminde, Thanos tarafından başlatılan ve evrenin yarısını yok edip Avengers üyelerini ayıran vahim olaylar, geri kalan Avengers üyelerini son bir kez daha bir araya getiriyor.

Avengers: Endgame filminin yapımcılığını Kevin Feige, yönetmenliğini Anthony ve Joe Russo yapıyor. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau ve Stan ise filmin baş yapımcıları. Filmin senaryosu da Christopher Markus & Stephen McFeely tarafından yazıldı.