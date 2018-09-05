Türkiye'den yurt dışına göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında en fazla göç edenlerin:

Yüzde 15.5´ini 25-29 yaş grubu,

Yüzde 14.4´ünü 20 - 24 yaş grubu,

Yüzde 12.3´ünü 30-34 yaş grubu oluşturdu.

Türkiye´den yurt dışına göç eden 253 bin 640 kişinin yüzde 52.3'ünü erkek, yüzde 47.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Yurt dışından Türkiye´ye göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 22.4 artışla 466 bin 333 kişi oldu.

Türkiye´ye 2017 yılında göç edenlerin,

Yüzde 12.3'ünü 25-29 yaş grubu,

Yüzde 11.6´sını 20-24 yaş grubu,

Yüzde 10.8´ini 30-34 yaş grubu oluşturdu.

Yurt dışından Türkiye´ye göç eden 466 bin 333 kişinin yüzde 54´ünü erkek, yüzde 46´sını ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye´ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul´u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa izledi.

Türkiye´den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 75 bin 849 kişi ile İstanbul´un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul´u sırasıyla 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi ile İzmir izledi.

Türkiye´ye 2017 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 26.6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 10.4 ile Afganistan, yüzde 7.7 ile Suriye, yüzde 5.7 Azerbaycan ve yüzde 5.6 ile Türkmenistan izledi.

Türkiye´den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 20.4 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 7.5 ile Azerbaycan, yüzde 6.7 ile Suriye, yüzde 4.6 ile Afganistan ve yüzde 4.5 ile Çin izledi.





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