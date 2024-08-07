Türkiye'nin en büyük buzul gölüne doğa yürüyüşü

Bugün 20 kişilik ekiple birlikte göle ulaşmak için 3 saat 30 dakika yürüyüşümüz oldu ve 2 saat 30 dakika inişimiz olacaktır. Zor bir parkur, yolu çok uzun bir yer ama bildiğiniz gibi güzel olan her şeye ulaşılmak da o kadar zordur. Diğer yandan Hakkari bölgesinin ekoturizminin gelişmesi noktasında hepimiz duyarlı olalım ve çevremizi temiz tutalım, koruyalım” dedi.