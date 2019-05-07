Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki yıllarda da milyonlarca liralık sahte paralarla yakalanan Süleyman Aydın'ın yeniden sahte para basımı yaptığını tespit etti.
SAHTA PARA MATBAASINA OPERASYON DÜZENLENDİ
Türkiye’nin en önemli kalpazan çetesinin lideri olan Süleyman Aydın'ın Bağcılar'da bir matbaada sahte para basımı yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda, 20 TL'lik banknotlar halinde 5 milyon 700 TL ve 100 dolarlık banknotlar halinde 2 milyon dolar sahte para elegeçirildi.
SÜLEYMAN AYDIN VE ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Düzenlenen operasyonda, Süleyman Aydın'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan 8 çete üyesi tutuklandı.
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