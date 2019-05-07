SAHTA PARA MATBAASINA OPERASYON DÜZENLENDİ

Türkiye’nin en önemli kalpazan çetesinin lideri olan Süleyman Aydın'ın Bağcılar'da bir matbaada sahte para basımı yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda, 20 TL'lik banknotlar halinde 5 milyon 700 TL ve 100 dolarlık banknotlar halinde 2 milyon dolar sahte para elegeçirildi.

SÜLEYMAN AYDIN VE ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Düzenlenen operasyonda, Süleyman Aydın'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan 8 çete üyesi tutuklandı.