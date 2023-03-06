"TÜRKSOY Yazarlar Birliği" kuruldu

TÜRKSOY, Türk coğrafyasında yaşayan yazarların birbirlerini tanımasına zemin oluşturmak, ortak sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik çalışmalar yürüterek, Türk Dünyası yazarlarının ve eserlerinin tanıtımını sağlamak amacıyla bünyesinde "TÜRKSOY Yazarlar Birliği" kuruluş toplantısı düzenledi.

Toplantının açış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'de meydana gelen ve çok büyük kayıplara neden olan yıkıcı depremlerin kalplerini sızlattığını vurgulayarak, "Türk kardeşlerimizin yaşadığı deprem, biz Türklerle beraber diğer milletlerin de büyük bir üzüntüsü oldu. Türk kardeşlerimizin üzüntüsü bizim üzüntümüz, Türk kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar bizim sıkıntımızdır" dedi.

Raev, katılımcıları, depremde şehit olan vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından konuşmasını sürdüren Raev, bu toplantının en önemli nedenlerinden birinin Türk edebiyatının geleceğini konuşmak olduğunu belirtti.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜN LOKOMOTİFİ EDEBİYATTIR"

TÜRKSOY Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbek Esdaulet

Türk dünyasının edebiyatları arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve aralarında bir köprü oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Raev, "Bizim TÜRKSOY'un kutsal görevi, tüm Türk boylarının kültürüne sağlam köprü olmak, edebiyat, kültür aracılığıyla kardeş Türk boylarını birbirlerine yaklaştırmak, onları birliğe, beraberliğe davet etmektir. Türk kültürünün lokomotifi edebiyattır. Edebiyat, kültürün ana damarlarındaki kandır" diye konuştu.

Raev, tarihi sürecin medeniyetleri yeni bir Rönesans sürecine getirdiğine inandığını dile getirerek, "Türk edebiyatı ile kültürü ancak Türk halklarının birleşmesiyle yeniden oluşur, Türk kültürünün Rönesans devrini yeniden başlatır" ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY'a büyük görevler düştüğüne değinen Raev, "TÜRKSOY olarak bizim kültürümüzün geleceğini tüm medeni entegrasyon yönünde görüyoruz. TÜRKSOY genel başkanı olarak benim en önemli görevlerimden biri, Türk dünyasının medeniyetini birbirine yakınlaştırmak ve onların iletişimini sağlamlaştırmaktır." şeklinde konuştu.