İngiltere’nin en önemli ressamlarından J.M.W. Turner’a ait olan ve uzun yıllar kayıp olduğu düşünülen The Rising Squall (Yükselen Fırtına) adlı tablo Sotheby's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunuldu.

Tablo, tahmini fiyatının neredeyse sekiz katına, 2 milyon 595 bin dolara, Birleşik Krallık’tan özel bir koleksiyonere satıldı.

Sanatçının 1792 yılında, henüz 17 yaşındayken yaptığı The Rising Squall, Bristol’daki eski bir kaplıcayı ve spa alanını, Clifton Asma Köprüsü inşa edilmeden önce, Avon Nehri’nin doğu kıyısından resmediyor.

Tablo, Turner’ın sergilenmiş bilinen en erken yağlı boya eseri. Aynı zamanda sanatçının Bristol manzarasını resmettiği bilinen tek tablo olma özelliğini taşıyor.

Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi, tabloyu kente kazandırmak amacıyla bir bağış kampanyası başlatmış, bir haftada 109.000 sterlin toplanmıştı. Ancak toplanan bu meblağ satış fiyatının gerisinde kaldı. Bu nedenle toplanan paranın bağışçılara geri ödeneceği bildirildi.

Öte yandan, tablonun sanatçının imzası geçen yıl bir restorasyon sırasında keşfedilene kadar 150 yıl boyunca kayıp olduğu belirtildi.