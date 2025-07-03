Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Turner'ın kayıp tablosu 2.6 milyon dolara satıldı

        Kayıp tabloya 2.6 milyon dolar!

        İngiltere'nin önemli ressamlarından J.M.W. Turner'ın The Rising Squall (Yükselen Fırtına) adlı tablosu, tahmini satış fiyatının neredeyse sekiz katına alıcı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp tabloya 2.6 milyon dolar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere’nin en önemli ressamlarından J.M.W. Turner’a ait olan ve uzun yıllar kayıp olduğu düşünülen The Rising Squall (Yükselen Fırtına) adlı tablo Sotheby's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunuldu.

        Tablo, tahmini fiyatının neredeyse sekiz katına, 2 milyon 595 bin dolara, Birleşik Krallık’tan özel bir koleksiyonere satıldı.

        Sanatçının 1792 yılında, henüz 17 yaşındayken yaptığı The Rising Squall, Bristol’daki eski bir kaplıcayı ve spa alanını, Clifton Asma Köprüsü inşa edilmeden önce, Avon Nehri’nin doğu kıyısından resmediyor.

        Tablo, Turner’ın sergilenmiş bilinen en erken yağlı boya eseri. Aynı zamanda sanatçının Bristol manzarasını resmettiği bilinen tek tablo olma özelliğini taşıyor.

        Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi, tabloyu kente kazandırmak amacıyla bir bağış kampanyası başlatmış, bir haftada 109.000 sterlin toplanmıştı. Ancak toplanan bu meblağ satış fiyatının gerisinde kaldı. Bu nedenle toplanan paranın bağışçılara geri ödeneceği bildirildi.

        Öte yandan, tablonun sanatçının imzası geçen yıl bir restorasyon sırasında keşfedilene kadar 150 yıl boyunca kayıp olduğu belirtildi.

        *Haberin görseli Sotheby's Müzayede Evi'nden servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #The Rising Squall
        #Yükselen Fırtına
        #Sothebys
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!