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TÜRSAB'dan 'Schengen' açıklaması!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntıların seyahat acentelerinin üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açtığını belirtti. Bağlıkaya, "Birlik olarak, üye seyahat acentalarımızın faaliyetlerine olumsuz yansıyan Schengen vizesi sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması yönünde gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye Cumhuriyeti makamlarının çözüme yönelik adımları hızlandırması yönündeki talebimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi

TÜRSAB'dan 'Schengen' açıklaması!
HABERTURK.COM

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere seyahat için gereken Schengen vizesi ile ilgili uzun süredir yaşanan sıkıntıların, hem söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen vatandaşların hem de yurt dışına seyahat düzenleyen birlik üyesi seyahat acentaları için önemli ve yıkıcı bir soruna dönüştüğünü açıkladı.

Bağlıkaya, "Özellikle yurt dışına tur düzenleyen (outgoing) acentalarımız, son üç yıldır dünyayı etkisi altına alan ve seyahatleri durma noktasına getiren pandemi döneminde yaşadıkları büyük mağduriyetin ardından bir de vize sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Vize başvurularında yaşanan sıkıntılar seyahat acentalarımızın üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açmıştır. Seyahat acentalarımızın ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır" dedi.

'ÜCRETİN İADE EDİLMEMESİ SORUNLARI ARTIRIYOR'

Pandemi süreci sonrasında tüm dünyada artan seyahat eğilimi vize başvurularına da yansıyarak yığılmalara yol açmakla birlikte vize başvurularına yanıt sürelerinin 10 haftayı bulan sürelere ulaşması ve vize başvurularındaki kabul oranlarının büyük düşüş göstermesinin önemli bir sorun olduğunu kaydeden Bağlıkaya, "Bununla birlikte ortalama 3 bin TL tutarındaki vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmiyor oluşu da Schengen vizesi çerçevesinde yaşanan sorunların artmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla kendi sorumluluklarında olmayan bu durum, seyahat acentalarımızın tüketici hakları noktasında müşterileri ile karşı karşıya gelmelerine yol açmakta, güven kaybı yaşamalarına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin, seyahat acentalarının yaşadığı bu sorunla ilgili olarak bugüne dek yabancı misyon temsilcilikleri nezdinde pek çok girişimde bulunduğunu bildiren Bağlıkaya, "Birlik olarak, üye seyahat acentalarımızın faaliyetlerine olumsuz yansıyan Schengen vizesi sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması yönünde gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye Cumhuriyeti makamlarının çözüme yönelik adımları hızlandırması yönündeki talebimizi bir kez daha yineler, konunun ısrarlı bir biçimde takipçisi olacağımızı turizm sektörü ve kamuoyuna duyururuz" dedi.

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