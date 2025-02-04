Başvurular başladı! 2025 TUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
TUS başvuruları 4 Şubat Salı günü saat 16.15 itibarıyla başladı. Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir alanda uzmanlaşmak isteyen adaylar, TUS sınavı hazırlıklarına hız verdi. 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden veya Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "TUS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?" İşte 2025 TUS başvuru takvimi...
TUS maratonu başvuru süreci ile başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yılda 2 kez Mart ve Eylül aylarında uygulanmaktadır. Peki, "2025 TUS başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 TUS başvuru ve sınav tarihi...
2025 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4 Şubat Salı günü saat 16.15 itibarıyla başladı. 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan başvurular ÖSYM üzerinden yapılabilecek.
2025 TUS SINAV TARİHİ
2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
TUS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sınavı sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.