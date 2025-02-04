TUS maratonu başvuru süreci ile başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yılda 2 kez Mart ve Eylül aylarında uygulanmaktadır. Peki, "2025 TUS başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 TUS başvuru ve sınav tarihi...