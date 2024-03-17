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        TUS cevap anahtarı yayınlandı

        2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 20:22 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:22
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        TUS cevap anahtarı yayınlandı
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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