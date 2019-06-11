Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan bir aracı, Akhisar‘da uygulama noktasında durdurdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, eski Mali Suçlarla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç.’ye ait araçta dedektör köpek Nmak eşliğinde yapılan arama sonucunda: bin 985.5 gram skunk maddesi, 10 adet Lyrica isimli hap ele geçirildi. Şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İFADESİNDE ANLATTI

Şüphelilerden Tuncay Necip B., polise verdiği ifadesinde, İzmir’in Güzelyalı semtinde oturduğunu, 12 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını belirtti. İzmir’de uyuşturucu bulamadığını, bulsa da pahalı olduğu için alamadığın ileri süren Tuncay Necip B., “İstanbul’da ucuz olduğunu duyduğu için oradan temin edebileceğimi düşündüm. Araç kiralama işi yapıyorum. Zafer Ç.’nin aracını da işyerimde çalıştırıyorum. Zafer Ç.’nin aracı boş olduğu için onunla İstanbul’a gitmek istedim. Zafer Ç.’yi aradım o da gelmek istedi. Birlikte gittik. Zafer Ç. ile Okmeydanı’nda bir kahvehanede 4 bin 300 lira karşılığında birer kilo Skunk uyuşturucu maddesi aldık” dediği ileri sürüldü. İfadesinde Zafer Ç.'nin de uyuşturucu kullandığını ifade eden Tuncay Necip B., İzmir yolu dönüşünde polislerin kendilerini durdurduğunu ve yakalandıklarını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Zafer Ç. ise verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zafer Ç.’nin ifadesinde, "Araçta bulunan uyuşturucu madde ile ilgim yok. Polisler sonradan koymuş olabilir. Husumetli olduğum kişiler var onlar bana komplo kurdu. Yanımda bulunan Tuncay Necip B., bana komplo kuranların adamı olabilir” dediği ileri sürüldü. İfade işlemleri ardından mahkemeye çıkarılan Zafer Ç. ve Tuncay Necip B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.