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Adalet Bakanlığı'ndan cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıyla tutuklu ve hükümlü kadınlar için 8 Mart'ta açık görüş imkanı getirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genel yazıyla gönderiler talimata göre ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüşten faydalanabilecek.

Kadın tutuklu ve hükümlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecek. Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan toplam 9 bini aşkın kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak.