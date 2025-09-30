Tuvana Türkay'dan Güllü'ye: Böyle bir gidişi hak etmedi

26 Eylül 2025’te Yalova'da yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden şarkıcı Güllü için sanat dünyasından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Tuvana Türkay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcıya veda etti.

Tuvana Türkay, 12 Nisan'da Güllü'nün sahnesinde çektiği videoyu paylaşarak, şarkısının erken kaybına duyduğu üzüntüyü, hak ettiği değerin verilmediğini ve hayat mücadelesine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Oyucu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "12 Nisan'da çekmiştim bu videoyu. Setten çıkmıştım. Arkadaşlarım, 'Haydi dışarı çıkalım' dedi. 'Eve gideceğim, çok yorgunum' dedim. 'Ama Güllü…' dediler. 'Geliyorum' deyip kapattım telefonu. Çocukluğumdan bir parçayı daha sarstı bu gidiş. Çünkü ben onun sesiyle, küçük yaşlarımda birleştirilen sandalyelerin üstünde uyuklarken tanışmıştım. Böyle bir gidişi de hak etmedi. Hayatını kazanmak zorunda olduğunu bilerek dünyaya gelmiş ilahi bir sesti. Çok daha iyi bir hayatı hak ediyordu. Kıymeti çok daha fazla bilinmeliydi.

Çok gençti. 51 yaşına kadar 150 yıllık ağırlık taşıdı belki. Yarası olan herkesin aynasıydı Güllü… Kara bulutlarımızın yağmuruydu. Ayakta ve hayatta kalmaya çalışmaktan, savaşmaktan, güçlü olmaya çalışmaktan ve etrafındakilere yetebilmek için kendini parçaladığı bu hayatta eminim ne çocukluğunu bildi ne de gençliğini. Sanki ailemden birini kaybetmiş kadar üzgünüm. Benim aklımda hep o süslenip püslü gezen küçük kız çocuğu hali kalacak. Olmadık bir anda bir şarkısını duyacağım ve çok ağlayacağım diye ödüm kopuyor. Yattığın yer incitmesin. Kalbi olan herkes seni çok seviyor."