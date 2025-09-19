Habertürk
        Haberler Magazin Tuvana Türkay'ın deniz keyfi

        Tuvana Türkay, yazı bitirmedi

        Tuvana Türkay, yaz sezonunu kapatmadı. Ünlü oyuncu, ablası Katre Türkay ile Göcek'te tekne tatili yapıyor

        Giriş: 19.09.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:48
        Yazı bitirmedi
        Yaz ayları sona ermesine rağmen bazı ünlü isimler, Ege'nin koylarından kopamadı. O isimlerden biri de Tuvana Türkay. Ünlü oyuncu, ablası Katre Türkay ile tekne tatili yapıyor.

        Abla - kardeş, Göcek'te denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

        Tuvana Türkay, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Türkay, sörf tahtasının üzerinde yoga yaptığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

        Tuvana Türkay, teknede fasulye ayıkladığı anlarda da ablasına poz verdi.

        Defne Samyeli de yazı geride bırakamayan ünlülerden biri. Bodrum'daki tatilini sürdüren Samyeli, dün fotoğraflarını yayımlamıştı.

