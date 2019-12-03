Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı, Deniz Denizciler'in yönettiği ve senaryosunu yazdığı 'Ağır Romantik', beyazperdeye aşk için neler yapılabileceğini yansıtacak.

Yapımcılığını, Ruhiyya Aliyeva / Liatris Yapım'ın üstlendiği, romantik komedi türündeki 'Ağır Romantik'te Tuvana Türkay ile Onur Tuna'ya Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz eşlik etti.

Gösterime 28 Şubat'ta girecek olan 'Ağır Romantik', Sanata düşkün bir anne ve profesör bir babanın kızı 'Aslı' ile İstanbul'un en büyük kapkaç çetesinin liderinin oğlu 'Kerem'in aşkını hikâye edindi.