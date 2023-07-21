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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberleri: Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu

        Derede bulunan kopmuş ayağın sırrı araştırılıyor; 1 DNA başvurusu

        Artvin'de tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Kentte bir derede insana ait kopmuş ayak bulundu. Bunun üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla DNA testi yaptırmak isteyenlerin başvurması istendi. Daha önce kayıp başvurusunda bulunan bir ailenin ise başvuruda bulunduğu öğrenildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 17:03
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        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
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        Artvin'nin Borçka ilçesinde derede bulunan insana ait kopmuş ayak ile ilgili soruşturmasında kentte 1 aile DNA örneği için jandarmaya başvurdu.

        DHA'nın haberine göre ekiplerin ön incelemelerinde kesik izine rastlanılmayan ayağın hayvanlarca mezarlıktan çıkarılmış olabileceği de değerlendiriliyor.

        ÖN OTOPSİ RAPORU HAZIRLANDI

        Borçka ilçesine bağlı Karşıköy'deki Zigan Deresi'nde dün öğle saatlerinde balık tutan Yasin Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık soruşturma başlattı. İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi.

        Ayağın kime ait olduğunu belirlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada; duyuru sonrası ilçede kayıp ferdini arayan 1 ailenin DNA örneği vermek için jandarmaya müracaatta bulunduğu belirtildi.

        Bu arada ekiplerin ön otopsi incelemelerinde kesik izine rastlamadıkları ayağın; son günlerde etkili yağışlarla yumuşayan mezarlıktan hayvanlarca çıkarılmış olabileceği de değerlendiriyor. Soruşturma sürüyor.

        #haberler
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