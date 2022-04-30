Kuyumcu soygununda dehşet anları! 0:00 / 0:00

DHA

Olay Tuzla Yayla Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden şapkalı ve cerrahi maskeli olanı içeri girdi. Soygun sırasında Ali Yıldırım isimli çalışanla tartışmaya başlayan şüpheli Yıldırım'a silahla ateş etti.

Yıldırım ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı.

Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Evli ve bir çocuk babası olan Ali Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

DEHŞET ANI KAMERADA

Öte yandan dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Silahlı kasklı saldırgan kuyumcuya girerek Yıldırım'a ateş ediyor.

Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı.