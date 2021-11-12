AA

Milas-Bodrum kara yolu kenarındaki Tuzla Sulak Alanı, her yıl farklı türlerde göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

AA'nın haberine göre göçmen kuşlar için öneme sahip bölgeye bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek yer alıyor.

Göçmen kuşların görsel şöleni bölgenin yakınından araçlarıyla geçenlerin ilgisini çekiyor. Kuşları keyifle izleyenlerden bazıları alana yaklaşıp fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışıyor.

Sulak alanda beslenen, zaman zaman havalanan kuşlar, drone ile çekilen görüntülere de yansıyor.