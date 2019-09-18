Tuzlu Kurabiye Tarifi, Nasıl Yapılır?
Tuzlu kurabiye misafirimiz geleceği ya da karnımızın aç olduğu zamanlarda hayat kurtaran atıştırmalıklardır. Çaylarımız eğer hazırsa size ağızda dağılan harika bir tuzlu kurabiye tarifi yazacağım.
Tuzlu Kurabiye Tarifinin Malzemeleri:
- 1 paket oda sıcaklığında margarin veya tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı Üzüm sirkesi
- 1 paket kabartma tozu
- 2,5 su bardağı un
Tuzlu Kurabiye Tarifinin Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Susam
- Çörekotu
Tuzlu Kurabiye Tarifinin Yapımı:
- Yoğuracağımız kaba margarini, sıvı yağı, tuzu, sirkeyi ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın.
- Üzerine azar azar ilave ettiğimiz unu kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun hamurdan Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım.
- Elimizde istediğimiz şekli verdiğimiz kurabiyelerimize yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizelim.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ve susam serpelim.
- Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 25-30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirelim.
- Afiyet olsun...
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