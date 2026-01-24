TV'de ilk kez! Haydi Tut Elimi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Haydi Tut Elimi filmi, beyaz perdenin ardından 24 Ocak Cumartesi akşamı TV'de ilk kez Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ali Ateş, Cihan Deniz, Uğur Güvercin, Pelin Serin, Onur Ümit'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturmaktadır. Peki, "Haydi Tut Elimi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Haydi Tut Elimi filmi konusu ve oyuncuları...
Haydi Tut Elimi, bu akşam TV'de ilk kez Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini, çocuk oyuncular; Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve usta oyuncu Işıl Yücesoy’un paylaştığı film, 2025 yılında vizyona girdi. Sürpriz sonlu hikâyesiyle büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunacak olan film, BKM imzası taşımaktadır. Peki, "Haydi Tut Elimi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
HAYDİ TUT ELİMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.
HAYDİ TUT ELİMİ OYUNCULARI KİMLER?
Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan, Çınar Karçkay, Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu