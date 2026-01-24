HAYDİ TUT ELİMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.