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TV Yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 10 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Tehlikeli Soygun 'Yabancı Film'
02.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Masumiyet 'Dizi'
23.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Fatih Savaş İle Miraç Kandili Özel
02.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 'Yabancı Film'
22.30 Yakışıklı 'Türk Filmi'
00.30 Miraç Kandili
02.00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Yakışıklı 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.40 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.30 M.Fatih Çıtlak İle Miraç Kandili Özel
01.15 Kupa 'Yabancı Film'
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.25 Doğrusu Ne?
19.30 Miraç Kandili Özel
21.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.30 Dizi (Tekrar)
02.55 Miraç Kandili Özel(Tekrar)
04.35 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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