Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Tehlikeli Soygun 'Yabancı Film'

02.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Masumiyet 'Dizi'

23.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Fatih Savaş İle Miraç Kandili Özel

02.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 'Yabancı Film'

22.30 Yakışıklı 'Türk Filmi'

00.30 Miraç Kandili

02.00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Yakışıklı 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.40 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.30 M.Fatih Çıtlak İle Miraç Kandili Özel

01.15 Kupa 'Yabancı Film'

02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.25 Doğrusu Ne?

19.30 Miraç Kandili Özel

21.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.30 Dizi (Tekrar)

02.55 Miraç Kandili Özel(Tekrar)

04.35 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler