Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Tehlikeli Soygun 'Yabancı Film'
02.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Masumiyet 'Dizi'
23.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Fatih Savaş İle Miraç Kandili Özel
02.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 'Yabancı Film'
22.30 Yakışıklı 'Türk Filmi'
00.30 Miraç Kandili
02.00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Yakışıklı 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.40 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.30 M.Fatih Çıtlak İle Miraç Kandili Özel
01.15 Kupa 'Yabancı Film'
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.25 Doğrusu Ne?
19.30 Miraç Kandili Özel
21.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.30 Dizi (Tekrar)
02.55 Miraç Kandili Özel(Tekrar)
04.35 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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