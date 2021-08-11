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TV Yayın akışı 11 Ağustos 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 11 Ağustos 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Cam Tavanlar ve Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 11 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 11 Ağustos 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

11.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Deliha 2 'Türk Filmi'
22.30 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi'
00.30 Deliha 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'
22.30 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
03.10 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
06.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
21.00 Cumhurbaşkanı İle Özel 'Canlı'
23.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
03.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Yalan Dolan 'Türk Filmi'
15.30 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Alfa Kurt 'Yabancı Film'
21.55 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
01.25 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Hercai'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Dünya Hali 'Dizi'
22.15 Seneye Bu Zamanlar
00.00 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)
01.15 Yıldızların Yolu
02.10 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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