Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Sadakatsiz



STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Osman Müftüoğlu

16:15 Zuhal Topal

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Mucize Doktor

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova



TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tövbeler Olsun

23:45 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021