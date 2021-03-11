Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Osman Müftüoğlu
16:15 Zuhal Topal
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Teşkilat
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
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