        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 12 Ekim Pazar: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 12 Ekim Pazar: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        12 Ekim Pazar gününe ilişkin ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışında farklı türde diziler ve filmler yayınlanacak. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 5 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte, 12 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        Giriş: 12.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 12.10.2025 - 10:57
        Bugün TV'de neler var?
        Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Televizyon izleyicileri, hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden seyirciler, 12 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 12 Ekim Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:00 Düğün

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Veliaht

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Düğün Dernek

        22:30 Dedemin Fişi

        00:30 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

        11:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        13:30 Ben Leman

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Sahtekarlar

        22:15 Sahtekarlar

        01:00 Sahtekarlar

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Güller ve Günahlar

        13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

        13:40 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Güller ve Günahlar

        00:15 Yabancı Sinema

        02:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Benim Güzel Ailem

        08:40 Cennetin Çocukları

        11:45 Enine Boyuna (Canlı)

        13:00 Yurda Dönüş

        14:05 Taşacak Bu Deniz

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Teşkilat

        00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Aramızda Kalsın

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber – Canlı

        20:00 Çarpıntı

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Gece Masalı

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Aynadaki Yabancı

        15:30 Gözleri Karadeniz

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

        14:15 İtiraf Et

        16:15 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 Gazete Magazin

        04:00 Gençlik Rüzgarı

        12 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

