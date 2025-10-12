Tv yayın akışı 12 Ekim Pazar: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
12 Ekim Pazar gününe ilişkin ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışında farklı türde diziler ve filmler yayınlanacak. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 5 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte, 12 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 Düğün
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:30 Dedemin Fişi
00:30 Veliaht
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11:15 Halef: Köklerin Çağrısı
13:30 Ben Leman
16:30 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Sahtekarlar
22:15 Sahtekarlar
01:00 Sahtekarlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Güller ve Günahlar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:40 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Güller ve Günahlar
00:15 Yabancı Sinema
02:00 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Benim Güzel Ailem
08:40 Cennetin Çocukları
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:05 Taşacak Bu Deniz
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Gece Masalı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Aynadaki Yabancı
15:30 Gözleri Karadeniz
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
