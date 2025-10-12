Tv yayın akışı 12 Ekim Pazar: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Televizyon izleyicileri, hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden seyirciler, 12 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 12 Ekim Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:00 Düğün

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Düğün Dernek

22:30 Dedemin Fişi

00:30 Veliaht

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Halef: Köklerin Çağrısı 13:30 Ben Leman 16:30 Kıskanmak 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı) 20:00 Sahtekarlar 22:15 Sahtekarlar 01:00 Sahtekarlar

KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm) 09:45 Güller ve Günahlar 13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm) 13:40 Arda ile Omuz Omuza 14:45 Eşref Rüya 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı) 20:00 Güller ve Günahlar 23:15 Güller ve Günahlar 00:15 Yabancı Sinema 02:00 Poyraz Karayel

TRT1 YAYIN AKIŞI 05:48 İstiklal Marşı 05:50 Benim Güzel Ailem 08:40 Cennetin Çocukları 11:45 Enine Boyuna (Canlı) 13:00 Yurda Dönüş 14:05 Taşacak Bu Deniz 17:30 Kod Adı Kırlangıç