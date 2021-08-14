Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:30 İbo ile Gülşah
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Hacker 'Yabancı Film'
02:00 Hacker 'Yabancı Film'
03:45 İbo ile Gülşah
05:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:45 Son Yaz
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Güler Misin Ağlar Mısın
22:00 Şef Akademi (Yeni Bölüm)
00:30 Badem Şekeri 3
02:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 Ada Masalı
18.45 Star Haber
20.00 Power Rangers
22.30 Power Rangers
00.30 Star Market (Tekrar)
01:15 Kazara Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 'Yabancı Sinema'
18:45 Kanal D Haber
20.00 Kod Adı: Olympus
22.30 Pasifik Savaşı İsyan
00:45 Pasifik Savaşı İsyan
ATV YAYIN AKIŞI
15:30 İkimizin Sırrı
18:40 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Fantastik Canavarlar
02:15 Ödül Avcıları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.05 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
17:45 Yıldızların Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokolü
22.45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
00:15 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokolü
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye 2021/ Kolaj
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