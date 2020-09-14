Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Eşkıya"
22:45 Tövbeler Olsun
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