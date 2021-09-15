Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 İçimizden Biri 'Dizi'
22.45 Sahte Kabadayı 'Türk Filmi'
00.30 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'
02.15 Sahte Kabadayı 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 1 Başka Güzel (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Bir Aşk İki Hayat 'Türk Filmi'
22.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
01.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.45 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'
22.30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Bana Masal Anlatma 'Türk Filmi'
01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.30 Star Market(Tekrar)
05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşk Tesadüfleri Sever 2 'Türk Filmi'
22.45 Sadakatsiz 'Dizi' (Kolaj)
01.30 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
23.15 Fantastik Dörtlü 'Yabancı Film'
01.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
06.30 Hercai'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.10 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Seneye Bu Zamanlar
22.30 Dünya Hali
00.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
02.35 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:45 Masterchef Türkiye 2021
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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