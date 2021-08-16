Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'
02.00 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'(Tekrar)
03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Küçük Yalanlar 'Türk Filmi'
22.15 Sesinde Aşk Var 'Türk Filmi'
00.45 Küçük Yalanlar 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Eyyvah Eyvah 3 'Türk Filmi'
22.30 Eyyvah Eyvah 3 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan(Tekrar)
03.30 Star Market (Tekrar)
05.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'
00.10 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
02.45 Kıyamet Silahı 'Yabancı Film'
04.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Sümela'nın Şifresi 'Türk Filmi'
16.00 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.25 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.35 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seksenler 'Dizi'
00.15 Kardeşim İçin Der'a 'Türk Filmi'
02.20 Yerli Belgesel
03.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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