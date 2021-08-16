Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 16 Ağustos 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 16 Ağustos 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Aşkın Tarifi, Kalp Yarası ve Seksenler yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 16 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 16 Ağustos 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'
02.00 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'(Tekrar)
03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Küçük Yalanlar 'Türk Filmi'
22.15 Sesinde Aşk Var 'Türk Filmi'
00.45 Küçük Yalanlar 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Eyyvah Eyvah 3 'Türk Filmi'
22.30 Eyyvah Eyvah 3 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan(Tekrar)
03.30 Star Market (Tekrar)
05.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'
00.10 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
02.45 Kıyamet Silahı 'Yabancı Film'
04.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Sümela'nın Şifresi 'Türk Filmi'
16.00 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.25 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.35 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seksenler 'Dizi'
00.15 Kardeşim İçin Der'a 'Türk Filmi'
02.20 Yerli Belgesel
03.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 15 Ağustos 2021 Pazar... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON 15 Ağustos reyting sonuçları açıklandı
İkimizin Sırrı 3. yeni bölüm fragmanı yayında! İkimizin Sırrı 2. son bölüm
TELEVİZYON İkimizin Sırrı yeni fragmanı yayında
MasterChef 11. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? 15 Ağustos 2021 MasterChef ana kadroya giren isim
TELEVİZYON MasterChef kim kazandı?
Bülent Ersoy Show ne zaman başlıyor? Benzemez Kimse Bize (Bülent Ersoy - Mustafa Keser show) ne zaman?
TELEVİZYON Bülent Ersoy Show ne zaman başlıyor?
TV Yayın akışı 15 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 15 Ağustos 2021
Reyting sonuçları 14 Ağustos Cumartesi... Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? İşte reyting sıralaması
TELEVİZYON 14 Ağustos reyting sonuçları açıklandı
İkinci soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki o soru sosyal medyanın dilinde!
TELEVİZYON Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru
TV Yayın akışı 14 Ağustos 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 14 Ağustos 2021
Reyting sonuçları 13 Ağustos | AB ve total reyting sonuçlaarı belli oldu mu?
TELEVİZYON Reyting sonuçları belli oldu mu?
Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 8. son bölüm
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam fragmanı geldi mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.