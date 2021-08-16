Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'

02.00 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'(Tekrar)

03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Küçük Yalanlar 'Türk Filmi'

22.15 Sesinde Aşk Var 'Türk Filmi'

00.45 Küçük Yalanlar 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Eyyvah Eyvah 3 'Türk Filmi'

22.30 Eyyvah Eyvah 3 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan(Tekrar)

03.30 Star Market (Tekrar)

05.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'

00.10 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

02.45 Kıyamet Silahı 'Yabancı Film'

04.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Sümela'nın Şifresi 'Türk Filmi'

16.00 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kalp Yarası 'Dizi'

00.20 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

03.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.25 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.35 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Seksenler 'Dizi'

00.15 Kardeşim İçin Der'a 'Türk Filmi'

02.20 Yerli Belgesel

03.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021