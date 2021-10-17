Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 En Büyük Şaban 'Yerli Sinema'

22.15 Neşeli Günler 'Yerli Sinema'

00.15 En Büyük Şaban 'Yerli Sinema'

02.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Evlilik Hakkında Her Şey

16.45 Yalancılar ve Mumları

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yalancılar ve Mumları (Yeni Bölüm)

23.30 Yasak Elma

01.45 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel

02.30 Masumiyet

04.45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Demet Tiyatro

15.45 En Güzel Bölüm

16.00 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20.00 Aykut Enişte 'Yerli Sinema'

22.30 Aykut Enişte 'Yerli Sinema'

01.00 Sucu Kamil 'Yerli Sinema'

02.20 Sucu Kamil 'Yerli Sinema'

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Kanal D Haber

20.00 Yargı 'Dizi'

00.10 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili

02.00 Baht Oyunu

ATV YAYIN AKIŞI

15.25 Kuruluş Osman 'Dizi'

19.00 atv Ana Haber Bülteni

20.00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

21.45 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

04.05 Kalp Yarası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14.20 Kıbrıs Zafere Doğru

18.00 Ana Haber

18.30 Mevlid Kandili Özel Yayını

20.30 Teşkilat 'Dizi'

23.50 3'Te 3

01.10 Kıbrıs Zafere Doğru

03.55 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 O Ses Türkiye

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye