        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 18 OCAK 2026: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 18 Ocak Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı birçok içerik yayınlanıyor. Bu sebeple ekrana gelecek yarışmalar, programlar, diziler ve filmler araştırılıyor. Kanalların 18 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre bu akşam birçok dizi ve yarışma yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 18 Ocak 2026 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 18.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:26
        1

        Kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini mercek altına aldı. Bu akşam TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV’de ise Şark Bülbülü filmi yayınlanacak. İşte, 18 Ocak 2026 TV yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 18 OCAK 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:30 Güller ve Günahlar

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 5N1K

        04:40 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı

        06:15 Ege'nin Hamsisi

        08:30 Gönül Dağı

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 Cennetin Çocukları

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        23:55 3'te 3

        01:10 Cennetin Çocukları

        03:55 Ege'nin Hamsisi

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Üç Geline Altı Damat

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Uyanık Gazeteci

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Şark Bülbülü

        22:00 Aslan Bacanak

        23:45 Rüya Gibi

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Uyanık Gazeteci

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

        22:15 Belleville Polisi

        00:30 Belleville Polisi

        02:30 Kaderimin Oyunu

        03:30 Türk Müziği

        04:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Kuruluş Orhan

        15:40 A.B.İ

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 A.B.İ.

        03:15 Bir Gece Masalı

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

        14:00 Kıskanmak

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Sahtekarlar

        00:00 Efsane Futbol

        01:30 Kıskanmak

        03:45 Şevkat Yerimdar

        04:45 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

        20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

        18 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
