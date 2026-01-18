Bugün televizyonda neler var? 18 Ocak Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyonda her gün birbirinden farklı birçok içerik yayınlanıyor. Bu sebeple ekrana gelecek yarışmalar, programlar, diziler ve filmler araştırılıyor. Kanalların 18 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre bu akşam birçok dizi ve yarışma yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 18 Ocak 2026 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
Kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini mercek altına aldı. Bu akşam TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV’de ise Şark Bülbülü filmi yayınlanacak. İşte, 18 Ocak 2026 TV yayın akışı...
KANALLARIN 18 OCAK 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Beyaz'la Joker
23:30 Güller ve Günahlar
02:00 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı
06:15 Ege'nin Hamsisi
08:30 Gönül Dağı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Cennetin Çocukları
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:10 Cennetin Çocukları
03:55 Ege'nin Hamsisi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Üç Geline Altı Damat
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Uyanık Gazeteci
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü
22:00 Aslan Bacanak
23:45 Rüya Gibi
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Uyanık Gazeteci
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Belleville Polisi
00:30 Belleville Polisi
02:30 Kaderimin Oyunu
03:30 Türk Müziği
04:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Orhan
15:40 A.B.İ
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 A.B.İ.
03:15 Bir Gece Masalı
05:30 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
14:00 Kıskanmak
16:30 Sahtekarlar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sahtekarlar
00:00 Efsane Futbol
01:30 Kıskanmak
03:45 Şevkat Yerimdar
04:45 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
