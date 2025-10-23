TV yayın akışı 23 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve maçlar yayınlanacak?
Bugün televizyon ekranlarında hangi dizi, film, maç, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. TV yayın akışı 23 Ekim 2025 listesi paylaşıldı. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Stuttgart maçı ve UEFA Konferans Ligi Samsunspor-Dinamo Kiev maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 23 Ekim Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 23 Ekim 2025 listelerini yayınlandı. Böylece bugün hangi kanalda ve saat kaçta hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları yayınlanacak. İşte 23 Ekim 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
22:00 Cehennem Melekleri 4
00:00 Kral Kaybederse
03:00 Hanım Köylü
05:00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Baht Oyunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:00 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Taşacak Bu Deniz
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Maç Önü
19:45 Fenerbahçe - Stuttgart | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:55 Taşacak Bu Deniz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
23:15 Sahtekarlar
01:45 Ben Leman
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
23 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ