        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 EKİM 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında hangi dizi, film, maç, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. TV yayın akışı 23 Ekim 2025 listesi paylaşıldı. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Stuttgart maçı ve UEFA Konferans Ligi Samsunspor-Dinamo Kiev maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 23 Ekim Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 14:45 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:45
        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 23 Ekim 2025 listelerini yayınlandı. Böylece bugün hangi kanalda ve saat kaçta hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları yayınlanacak. İşte 23 Ekim 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Bahar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Cehennem Melekleri 4

        22:00 Cehennem Melekleri 4

        00:00 Kral Kaybederse

        03:00 Hanım Köylü

        05:00 Söz

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Baht Oyunu

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:08 İstiklal Marşı

        05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:00 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Taşacak Bu Deniz

        18:00 Ana Haber

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Maç Önü

        19:45 Fenerbahçe - Stuttgart | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:55 Taşacak Bu Deniz

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aynadaki Yabancı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Gözleri Karadeniz

        04:00 Kardeşlerim

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23:15 Sahtekarlar

        01:45 Ben Leman

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
