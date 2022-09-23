TV'de yayınlanan programlar ve diziler televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen ve beğenilen programı Güldür Güldür Show yer alırken, Star TV'de Yalı Çapkını adlı dizi izleyicisiyle buluşuyor. İşte, 23 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...