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TV yayın akışı 23 Ocak 2023 Pazartesi! Bugün televizyonda hangi diziler var?

Haftanın ilk günü geçiren vatandaşlarımız, bu akşam ekranlara gelecek olan dizi, film ve yarışmalara ilişkin araştırmalara şimdiden başladı. Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve Ömer gibi dizilerin yanı sıra Survivor'ın da yeni bölümüyle yayınlanacağı güne ilişkin TRT 1, ATV, Fox, Show TV, Star, TV8 ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

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  • TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler ile filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    13:10 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Yerli Sinema)

    14:50 Adını Sen Koy

    16:15 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler ile filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Sipahi

    00:15 Kızılcık Şerbeti
  • TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler ile filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Küçük Gün Işığı

    00:20 Ateş Kuşları
  • TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler ile filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    12:45 En Hamarat Benim

    17:00 Yalnız Kalpler

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma

    23:45 Taçsız Prenses
  • TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler ile filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk Ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)

    21:45 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)

    23:45 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)
  • TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler ile filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Ömer

    02:30 Çöp Adam
  • TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler ile filmler yayınlanacak? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    12:45 Canım Annem

    13:45 Survivor Panorama

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Survivor Ekstra

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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