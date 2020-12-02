Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 'Yerli Sinema'

22.15 Salak Milyoner 'Yerli Sinema'

00.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar Altyazılı)

02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka

00.15 Kefaret

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Babam Sınıfta Kaldı

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.30 Söz

18.30 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Geniş Aile

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.30 Bir Annenin Günahı

01.45 Yatıya Misafirim Var

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Maria İle Mustafa

03.00 Kırgın Çiçekler

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (altyazılı)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Türk Sineması "çırak"

01.50 Şefin Özel Konuğu

02.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04.25 Türkan Hanım'ın Konağı