Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 'Yerli Sinema'
22.15 Salak Milyoner 'Yerli Sinema'
00.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar Altyazılı)
02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka
00.15 Kefaret
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Geniş Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.00 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.30 Bir Annenin Günahı
01.45 Yatıya Misafirim Var
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Maria İle Mustafa
03.00 Kırgın Çiçekler
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler (altyazılı)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Türk Sineması "çırak"
01.50 Şefin Özel Konuğu
02.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04.25 Türkan Hanım'ın Konağı
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