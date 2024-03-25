Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 25 Mart Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Televizyonda her gün yayınlanan dizi, film ve programlar tv yayın akışı listesi ile belli oluyor. Her gün ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan seyirci kitlesi Bugün TV'de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki 25 Mart Pazartesi bugün tv'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Haftanın ilk gününde tv yayın akışı listesi merak edildi. Bu noktada, sizin için hazırladığımız TV rehberini inceleyerek TV’de bugün ekrana gelecek yabancı sinema filmleri hakkında bilgi sahibi olabilir, TV’de bugün hangi diziler ve filmler var sorunuza yanıt bulabilirsiniz. İşte tv yayın akışı listesi 2024

        2

        TRT1

        13.15: Mehmed:Fetihler Sultanı

        16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

        18:35 Ramazan Sevinci

        19.20 Ana Haber

        20.05 İddiaların aksine

        20:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

        SHOW TV

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Korkusuz Korkak

        21:45 Üç Kağıtçı

        23:30 Korkusuz Korkak

        3

        KANAL D

        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Taş Kağıt Makas

        22:45 Koruyucu

        00:45 Arka Sokaklar

        03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

        STAR TV

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Ömer

        20:00 Ömer

        00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

        02:15 Aramızda Kalsın

        04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        4

        ATV

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        18:50 ATV Ana Haber

        19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

        20:00 Yaban Çiçekleri

        22:45 Yaban Çiçekleri

        01:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar