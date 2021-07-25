Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sultan

16:30 Atla Gel Şaban

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Gladyatör

23:15 Kana Kan

00:45 Gladyatör

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Suçlu

22:30 Suçlu

00:30 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

23:30 Aramızda Kalsın

01:45 Erkenci Kuş

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Benim Kocam Yapmaz

22:45 Şef Akademi

00:30 Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?

ATV YAYIN AKIŞI

11:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

12:45 Şans Kapıyı Çalınca

15:30 Kalp Yarası

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

00:20 Windstorm 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:40 Davetsiz

16:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

22:45 3'Te 3

00:45 Davetsiz

TV8 YAYIN AKIŞI

18:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye