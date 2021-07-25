Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sultan
16:30 Atla Gel Şaban
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Gladyatör
23:15 Kana Kan
00:45 Gladyatör
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Suçlu
22:30 Suçlu
00:30 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
23:30 Aramızda Kalsın
01:45 Erkenci Kuş
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:30 Kefaret
16:30 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Benim Kocam Yapmaz
22:45 Şef Akademi
00:30 Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?
ATV YAYIN AKIŞI
11:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
12:45 Şans Kapıyı Çalınca
15:30 Kalp Yarası
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Windstorm 3
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:40 Davetsiz
16:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
22:45 3'Te 3
00:45 Davetsiz
TV8 YAYIN AKIŞI
18:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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